xAI Илона Маска осталась без финансового директора: в команду OpenAI перешел Майк Либераторе
Финансовый директор xAI Илона Маска ушёл в OpenAI
Один из крупнейших мировых разработчиков ИИ OpenAI пригласил Майка Либераторе на должность бизнес-финансового директора. Ранее он занимал пост финансового директора в xAI и топ-менеджера — в Airbnb. Как пишет Reuters, его переход показывает, что борьба между OpenAI и бизнесом Илона Маска идёт не только за технологии, но и за сильных игроков в финансах и управлении.
В зоне ответственности — вся инфраструктура OpenAI
Майк Либераторе займётся развитием инфраструктуры OpenAI и расширением доступа компании к вычислительным мощностям. Он будет напрямую подчиняться главному финансовому директору компании Саре Фрайер и работать с Грегом Брокманом — сооснователем OpenAI, который руководит технической частью и развитием вычислительной базы. По данным CNBC, Майк Либераторе приступил к работе 16 сентября.
Три месяца работы в xAI
До перехода в OpenAI Майкл Либераторе три месяца проработал в xAI — компании Илона Маска, которая занимается разработкой ИИ и чатбота Grok. При нём xAI удалось привлечь $5 млрд через долговые обязательства и ещё $5 млрд — в виде стратегической инвестиции. Эти сделки обеспечили компании ресурс для развития, а сам Майк Либераторе стал заметной фигурой в проектах Илона Маска.
Назначение — на фоне исков Илона Маска
Назначение Майка Либераторе совпало с обострением конфликта OpenAI и Илона Маска. Основатель Tesla и SpaceX в прошлом году подал в суд на OpenAI и её CEO Сэма Альтмана. Илон Маск обвинил их в том, что они отошли от миссии «во благо человечества», с которой проект запускался в начале.
В апреле OpenAI ответила встречным иском, обвинив Илона Маска в давлении и попытках вмешательства в работу компании. OpenAI потребовала в суде запретить Илону Маску и дальше атаковать компанию, пытаться подорвать её работу и сорвать переход к прибыльной модели, необходимой для привлечения $40 млрд инвестиций.
Контекст
Рынок искусственного интеллекта остаётся ареной борьбы крупнейших игроков Big Tech — Microsoft, Google, OpenAI и xAI. Они конкурируют не только в разработке моделей и поиске инвесторов, но и за управленцев, которые умеют управлять финансовыми потоками и обеспечивать компании ресурсами. Каждое громкое назначение становится элементом этой гонки, от исхода которой зависит, кто окажется лидером в будущем ИИ.
- 1 До 500 ₽ тысяч в месяц: лишь 10% россиян активно работают с ИИ — и зарабатывают больше остальных Сколько может заработать специалист по ИИ — исследование 16 сентября 2025, 18:15
- 2 Каждый четвёртый школьник применяет ИИ для учёбы: 60% делают домашнее задание — и рискуют наткнуться на ошибки ИИ для учёбы использует уже каждый четвертый школьник 16 сентября 2025, 14:01
- 3 Лендинг «под ключ» — бесплатно и с помощью ИИ: Яндекс Директ запускает инструмент по созданию сайтов для бизнеса ИИ от Яндекс Директа бесплатно создаёт сайты для бизнеса 16 сентября 2025, 11:00
- 4 Массовые увольнения в xAI Илона Маска: 500 сотрудников команды Grok сократили – компания меняет стратегию Массовые увольнения в xAI: чатбот Grok теряет 500 работников 15 сентября 2025, 18:31