Финансовый директор xAI Илона Маска ушёл в OpenAI

Один из крупнейших мировых разработчиков ИИ OpenAI пригласил Майка Либераторе на должность бизнес-финансового директора. Ранее он занимал пост финансового директора в xAI и топ-менеджера — в Airbnb. Как пишет Reuters, его переход показывает, что борьба между OpenAI и бизнесом Илона Маска идёт не только за технологии, но и за сильных игроков в финансах и управлении.

В зоне ответственности — вся инфраструктура OpenAI

Майк Либераторе займётся развитием инфраструктуры OpenAI и расширением доступа компании к вычислительным мощностям. Он будет напрямую подчиняться главному финансовому директору компании Саре Фрайер и работать с Грегом Брокманом — сооснователем OpenAI, который руководит технической частью и развитием вычислительной базы. По данным CNBC, Майк Либераторе приступил к работе 16 сентября.

Три месяца работы в xAI

До перехода в OpenAI Майкл Либераторе три месяца проработал в xAI — компании Илона Маска, которая занимается разработкой ИИ и чатбота Grok. При нём xAI удалось привлечь $5 млрд через долговые обязательства и ещё $5 млрд — в виде стратегической инвестиции. Эти сделки обеспечили компании ресурс для развития, а сам Майк Либераторе стал заметной фигурой в проектах Илона Маска.

Назначение — на фоне исков Илона Маска

Назначение Майка Либераторе совпало с обострением конфликта OpenAI и Илона Маска. Основатель Tesla и SpaceX в прошлом году подал в суд на OpenAI и её CEO Сэма Альтмана. Илон Маск обвинил их в том, что они отошли от миссии «во благо человечества», с которой проект запускался в начале.

В апреле OpenAI ответила встречным иском, обвинив Илона Маска в давлении и попытках вмешательства в работу компании. OpenAI потребовала в суде запретить Илону Маску и дальше атаковать компанию, пытаться подорвать её работу и сорвать переход к прибыльной модели, необходимой для привлечения $40 млрд инвестиций.

Контекст

Рынок искусственного интеллекта остаётся ареной борьбы крупнейших игроков Big Tech — Microsoft, Google, OpenAI и xAI. Они конкурируют не только в разработке моделей и поиске инвесторов, но и за управленцев, которые умеют управлять финансовыми потоками и обеспечивать компании ресурсами. Каждое громкое назначение становится элементом этой гонки, от исхода которой зависит, кто окажется лидером в будущем ИИ.