У разработчика чат-ботов для бизнеса Chatme.ai сменился владелец

Сооснователь и управляющий директор инвестиционной компании Kama Flow Эдуард Адамян 9 октября получил 100% долей в ООО «Чатми Аи», следует из данных ЕГРЮЛ. Эта компания разрабатывает чат-боты для бизнеса и известна на рынке как Chatme.ai.

Ранее юрлицо полностью принадлежало его основателю Сергею Шлыкову.

В Kama Flow RB.RU сообщили, что «в бизнесе ничего не изменилось» и что текущие изменения представляют собой «технический этап». Chatme.ai уже несколько лет является портфельной компанией Kama Flow, сообщил представитель фонда.

На сайте Kama Flow Chatme.ai указана как портфельная компания, убедился RB.RU. Подробности по сумме и дате сделки не приводятся. При этом на сайте Chatme.ai в реквизитах компании директором указан Сергей Шлыков.

В самой Chatme.ai не ответили на запрос RB.RU, Сергей Шлыков на момент публикации также не ответил на запрос редакции.

Chatme.ai разрабатывает чат-боты для бизнеса и позволяет создавать их самостоятельно без программирования с помощью искусственного интеллекта. Компанию в 2017 году основали Сергей Шлыков и Владимир Дюбанов, им принадлежало по 50% в ООО «Чатми Аи». С августа 2019 года по 8 октября 2023 года проектом полностью владел Сергей Шлыков.

По данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Чатми Аи» по итогам 2022 года составила почти 15 млн рублей, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Чистый убыток по итогам прошлого года составил 21,7 млн рублей против 39 млн рублей в 2021 году.

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