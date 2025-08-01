Чаты с ChatGPT больше не появятся в Google: OpenAI отключила публичный доступ к перепискам с ИИ

OpenAI официально отключила функцию, которая позволяла пользователям делать чаты с ChatGPT доступными для поисковиков. После всплеска негатива и волны журналистских расследований компания признала: люди делились переписками по ошибке — и не понимали, что они станут публичными.

Конец «эксперимента»

OpenAI объявила, что отключила опцию, позволявшую сделать разговоры с ИИ доступными для индексации поисковыми системами вроде Google.

Речь идёт о функции «Поделиться», при которой пользователь мог выбрать чат и поставить галочку «доступно для поиска». Как уточнили в OpenAI, это был «короткий эксперимент», цель которого — «помочь людям находить полезные диалоги».

«Но в итоге эта функция создаёт слишком много ситуаций, в которых пользователь может случайно опубликовать то, чего не хотел», — пояснила компания в официальном сообщении.

Откровения в открытом доступе

Ранее Fast Company сообщала, что Google уже индексирует около 4500 переписок, которыми пользователи делились через кнопку «Поделиться» в интерфейсе ChatGPT.

В их числе — разговоры о ПТСР, зависимости, семейных конфликтах и психическом здоровье. Несмотря на то что имена в чатах не указывались, по косвенным признакам — месту, диагнозам, формулировкам — людей можно было идентифицировать.

Ошибка интерфейса

Пользователь считал, что отправляет ссылку другу в мессенджере. Но на деле она оказывалась открытой для всей поисковой системы. Эксперты по этике и кибербезопасности сразу предупредили: большинство людей не осознают, что делают разговор с ИИ публичным.

«Функция создаёт иллюзию приватности — в интерфейсе нет прямого указания, что переписка станет доступна всему интернету», — говорили аналитики.

Публичность по умолчанию

С юридической точки зрения у OpenAI всё чисто: пользователь сам поделился ссылкой. А всё, что доступно без авторизации, может быть проиндексировано. Но с точки зрения UX — это ошибка. Интерфейс не давал понять, какие последствия несёт «обычный» клик по галочке.

Компания подчёркивает, что всегда рекомендовала не делиться личной информацией с ИИ и предлагала инструмент для удаления ссылок.

Удаление уже началось

В OpenAI заявили, что начали удалять проиндексированные ссылки из поисковиков, включая Google. Обновление появится во всех аккаунтах в течение суток. Опция сделать чат общедоступным исчезнет полностью.

Фото: Kenneth Cheung / Getty Images