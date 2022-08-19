Чебурашка станет индикатором невесомости на космическом корабле «Союз»

Чебурашка отправится в космос в качестве индикатора невесомости. Игрушка станет частью экипажа корабля «Союз МС-22» в новой экспедиции на МКС. Старт с Байконура запланирован на 21 сентября.

О скором полете Чебурашка в космос пишут «РИА Новости» со ссылкой на «Роскосмос».

Чебурашка отправится в космическое пространство в рамках новой миссии на Международную космическую станцию. Игрушка станет частью экипажа корабля «Союз МС-22» и будет индикатором невесомости.

Когда индикатор (в данном случае Чебурашка) начинает парить в невесомости – это значит, что корабль вышел на орбиту.

Миссия на МКС отправится с Байконура 21 сентября. В экипаж войдут Сергея Прокопьев, Дмитрий Петелин и гражданин США Франциско Рубио.

Россия собралась выходить из проекта МКС. 26 июля новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил об уходе России со станции после 2024 года.

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