Московский бизнес сможет получить информацию о том, когда и какие контрольно-надзорные органы могут провести проверку их бизнеса и исполнение каких требований они оценивают. Об этом сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В Москве запущена цифровая платформа с информацией о предстоящих проверках бизнеса