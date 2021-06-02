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В Москве запущена цифровая платформа с информацией о предстоящих проверках бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Московский бизнес сможет получить информацию о том, когда и какие контрольно-надзорные органы могут провести проверку их бизнеса и исполнение каких требований они оценивают. Об этом сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В Москве запущена цифровая платформа с информацией о предстоящих проверках бизнеса

Сейчас государственная информационная система «Открытый контроль» работает в пилотном режиме. В базу уже включены данные от 18 контрольных и надзорных органов города.

Изображение с сайта «Открытого контроля»

Пользователям платформы предоставят информацию о возможных проверках и требованиях к ведению конкретного вида бизнеса, регламентированных правовыми актами. Сервис подскажет, какие шаги необходимо сделать, чтобы им соответствовать.

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Предприниматели смогут оформить персональный чек-лист для подготовки к проверке, найти нужные нормативные документы, узнать об изменениях в законодательстве и задать вопрос специалисту в чате в личном кабинете.

«Новая информационная система поможет в развитии деловой среды. В ее функционале учтены пожелания самих предпринимателей. Предварительное тестирование проходило с участием бизнес-сообщества — представителей разных отраслевых направлений», — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Фото: Unsplash

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