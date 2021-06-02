В Москве запущена цифровая платформа с информацией о предстоящих проверках бизнеса

Московский бизнес сможет получить информацию о том, когда и какие контрольно-надзорные органы могут провести проверку их бизнеса и исполнение каких требований они оценивают. Об этом сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Сейчас государственная информационная система «Открытый контроль» работает в пилотном режиме. В базу уже включены данные от 18 контрольных и надзорных органов города.
Изображение с сайта «Открытого контроля»
Пользователям платформы предоставят информацию о возможных проверках и требованиях к ведению конкретного вида бизнеса, регламентированных правовыми актами. Сервис подскажет, какие шаги необходимо сделать, чтобы им соответствовать.
Предприниматели смогут оформить персональный чек-лист для подготовки к проверке, найти нужные нормативные документы, узнать об изменениях в законодательстве и задать вопрос специалисту в чате в личном кабинете.
«Новая информационная система поможет в развитии деловой среды. В ее функционале учтены пожелания самих предпринимателей. Предварительное тестирование проходило с участием бизнес-сообщества — представителей разных отраслевых направлений», — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Фото: Unsplash
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