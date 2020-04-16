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Назван средний чек за услуги фрилансеров в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Qiwi и биржа «Фриланс.ру» провели совместное исследование и выяснили, что в 2019 году средний чек за услуги фрилансеров составил 8 050 рублей. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Назван средний чек за услуги фрилансеров в России

Опрос показал, что 25,1% фрилансеров уже получили официальный статус налогоплательщика как ИП или самозанятые. Другие 40,4% опрошенных планируют легализовать свой доход в 2020 году. В то же время треть опрошенных фрилансеров (34%) пока не планирует получать официальный статус.

Главными причинами сомнений респонденты называют высокую налоговую нагрузку, отсутствие пенсионного и социального страхования налогоплательщика, а также отсутствие специальных условий для получения кредитов в качестве самозанятого.

80,5% опрошенных среди необходимых и особо ожидаемых в 2020 году нововведений назвали:

  • механизм «безопасной сделки» для расчетов между юридическим лицом и самозанятым с арбитражем на площадке интернет-биржи;
  • механизм социального и пенсионного страхования, в том числе — автоматических защищенных накоплений с каждой платежной транзакции в адрес фрилансера.

37% респондентов также полагают, что государство усилит поддержку и будет проводить более благоприятную политику налогообложения самозанятых в 2020 году.

Опрос был проведен среди 1200 фрилансеров из 35 регионов России в конце марта 2020 года. Qiwi также проанализировала рынок фриланса по платежным каналам компании.

Фото: Unsplash

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