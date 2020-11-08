Московские власти назвали число предприятий, использующих систему чекинов

В Москве более 4 тысяч предприятий используют систему QR-кодов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«С 19 октября в Москве введена система чекинов. В первую очередь она распространялась на ночные заведения — бары, рестораны. Надо отметить, что предложенная рестораторами система прижилась <…>. Всего с 19 октября уже в системе зачекинились более 1,1 млн человек», — сказал Немерюк.

Он добавил, что на этой неделе такая система была внедрена в около 40 подведомственных правительству Москвы организациях и со следующего четверга она будет действовать в городских префектурах и управах. Соответствующий указ мэра уже подписан, отметил Немерюк.

По словам главы столичного департамента торговли и услуг, система зарекомендовала себя хорошо, она помогает врачам проводить эпидемиологические расследования.

Немерюк также рассказал, что на сегодняшний день к системе добровольно присоединились и гостиницы, и кафе, и рестораны.

Власти Москвы пока не планируют закрывать ночные развлекательные заведения из-за эпидемической ситуации в столице, сообщил он.

С 19 октября по 29 ноября для входа в развлекательные заведения Москвы, открытые в том числе с 00:00 до 06:00, требуется регистрация с помощью QR-кода или смс. На номера телефонов посетителей придут уведомления, если у кого-то из находившихся в заведении одновременно с ними выявят коронавирус.

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