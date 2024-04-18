Сервис доставки продуктов с рецептами «Шефмаркет» второй год подряд фиксирует убыток

Сервис доставки продуктов с рецептами «Шефмаркет» завершил 2023 год с убытком в 39,2 млн рублей. Годом ранее он составлял — 7,2 млн рублей, следует из данных системы «Контур.Фокус», на которые обратил внимание RB.RU.

Согласно финансовой отчетности компании, ее выручка по сравнению с 2022 годом выросла на 4% — до 1,3 млрд рублей. В пресс-службе не ответили на запрос издания. «Шефмаркет» входит в топ-50 компаний в Москве в отрасли «розничная торговля в неспециализированных магазинах» по выручке

Сергей Ашин основал «Шефмаркет» в 2012 году. Сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и прилегающих к мегаполисам областям.

В феврале 2023 года Сергей Ашин запустил компанию по разработке компьютерного программного обеспечения — ООО «Шеф Тех». Среди видов деятельности новой компании, помимо разработки ПО, пераработка и консервирование мяса, мяса птицы, рыбы, ракообразных и моллюсков, фруктов и овощей, производство готовых пищевых продуктов и блюд и т. д.

Фото на обложке: Сергей Ашин / Telegram