Reuters: Роман Абрамович рассчитывает продать «Челси» за $4 млрд — в 18 раз дороже цены покупки

Роман Абрамович рассчитывает продать футбольный клуб «Челси» за $4 млрд – это в 18 раз больше цены покупки. Абрамович владеет английским клубом с 2003 года. Из-за санкций он принял решение продать «Челси», о чем объявил 2 марта.
Предполагаемую цену продажи английского футбольного клуба «Челси» узнал Reuters.
Роман Абрамович купил ФК «Челси» в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов, или $223 млн. Продать клуб Арамович рассчитывает почти в 18 раз дороже – за 3 млрд фунтов стерлингов, или $4 млрд по текущему курсу.
Издание отметило, что Роман Абрамович не торопится с продажей, несмотря на угрозу санкций, и уже отклонил предложение потенциального покупателя с суммой в $3,2 млрд.
Роман Абрамович принял решение продать ФК «Челси» 2 марта. В письме, опубликованном на сайте клуба, Абрамович назвал это «невероятно трудным решением» и добавил, что «”Челси” и его болельщики всегда будут в его сердце».
На деньги от продажи «Челси» Роман Абрамович планирует создать специальный фонд для помощи пострадавшим в военной операции на Украине.
Фото на обложке: Iurii Osadchi /
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