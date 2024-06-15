«Через Ташкент»: Россия и Узбекистан договорились о расширении авиасообщения

Будет проработан вопрос об организации стыковочных рейсов из городов России через Ташкент в другие страны. Кроме того, планируется наладить постоянный обмен информацией в сфере создания туркомплексов и рекреационных зон.

Об этом рассказал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков после заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма, она состоялась на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве. Он отметил, что по итогам 2023 года турпоток между Россией и Узбекистаном вырос почти вдвое — до 1,2 млн поездок, а это выше допандемийных показателей. За первый квартал 2024 года он прирос еще на 20%.

«Повышение доступности турпоездок поможет нашим странам стимулировать рост взаимного турпотока. Для этого мы разработали законопроект о снижении финансовой нагрузки на туроператоров. Будем поддерживать тех, кто реализует турпродукты в дружественных странах, в том числе в Узбекистане», — говорит Вахруков.

На заседании поговорили о реализации основных пунктов программы сотрудничества по туризму, подписанной в мае президентами России и Узбекистана. Здесь и совместные турпродукты, транспортная доступность, платежи, маркетинговые инициативы и образовательные проекты в сфере подготовки туристических кадров обеих стран. В настоящий момент главной задачей является начало практической реализации всех мероприятий.

Стороны уже начали активно использовать в работе цифровые площадки бронирования отелей и апартаментов, наладили взаимодействие банков в рамках проекта «Карта туриста», приняли участие в создании Евразийский альянс горных курортов, куда входит курорт «Роза Хутор» со стороны России и «Амирсой» со стороны Узбекистана.

Ранее мы рассказывали, что страны ШОС утвердили план взаимных действий в сфере туризма. Там уделили внимание вопросу упрощения визовых процедур и повышению безопасности поездок туристов.

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