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Страны ШОС утвердили план взаимных действий в сфере туризма

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Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Странами Шанхайской организации сотрудничества был подписан план совместных действий в сфере туризма на два ближайших года. Документ согласовали после встречи руководителей туристских администраций государств-членов ШОС.

Страны ШОС утвердили план взаимных действий в сфере туризма

В нем содержатся мероприятия, которые помогут подготовить кадры и окажут содействие в продвижении туристских продуктов. Уделили внимание вопросу упрощения визовых процедур и повышению безопасности поездок туристов. Об этом рассказали в Минэкономразвития.

На встрече участники поговорили о развитии туристского потенциала, внедрении электронных виз и расширении авиасообщения.

«Странам ШОС нужен собственный туристический форум, который позволит участникам туристического сообщества обмениваться опытом в сфере стандартизации и регулирования туристической отрасли», — отметил на встрече замминистра Владимир Ильичев.

Он добавил, что важно заниматься координацией планов по развитию маркетинговых кампаний. В ведомстве добавили, что общий турпоток России со странами ШОС в 2023 году вырос сразу на 47% и достиг более 9 млн поездок.

Ранее мы писали о том, что в России создадут Ассоциацию туристических агрегаторов. Целью новой организации станет поддержка инициатив, лучших практик для развития отрасли.

Фото на обложке: Melest / https://pixabay.com/

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