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В России появится Ассоциация туристических агрегаторов

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России создадут Ассоциацию туристических агрегаторов. В учредителях — Tutu, Ostrovok.ru, «Яндекс Путешествия» и «MTC Travel». Об этом RB.RU сообщил представитель АТАГ.

В России появится Ассоциация туристических агрегаторов

Среди целей организации — поддержка инициатив, лучших практик для развития отрасли. В задачах новой организации — предложить туристам усовершенствованный сервис и технологические решения, разработать отраслевые стандарты ведения бизнеса туристических агрегатов.

Руководителем АТАГ станет Юлия Скоромолова, ранее она возглавляла агентство по туризму Ульяновской области, а затем была GR- директором туроператора «Алеан». Сама организация некоммерческая, в будущем в нее смогут вступить другие участники отрасли цифрового туризма.

В 2023 году туристические поездки по России совершили более 75 млн россиян. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский ранее сообщал о целевых показателях национального проекта по туризму, согласно которым к 2030 году турпоток по РФ должен достигнуть 140 млн поездок в год.

Фото на обложке: Unsplash

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