Дочернее предприятие Сбербанка в Чехии захотели признать банкротом. Об этом объявил местный суд. Там посчитали, что банк не может исполнять финансовые обязательства. По данным на июль, задолженность организации составляла около 3 млрд евро.
Суд в Чехии постановил продать все имущество «дочки» Сбербанка для расчета по долгам. Организация оказалась неспособна выполнять финансовые обязательства перед кредиторами, уведомил суд.
Заемщики банка подали в суд жалобу на решение о банкротстве. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 6 октября, тогда же пройдет собрание кредиторов.
По данным на июль, объем обязательств «дочки» Сбербанка в Чехии составлял около 3 млрд евро. В июне организация допустила просрочку на сумму около 1,5 млрд евро.
Свои отделения в Чехии Сбербанк закрыл 25 февраля после нападений на сотрудников. Все 25 отделений Sberbank CZ, входящего в группу Sberbank Europe, располагают клиентской базой в 120 тысяч человек. С европейского рынка Сбербанк ушел 1 марта.
Фото на обложке: Lisic /
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