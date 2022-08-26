Дочернее предприятие Сбербанка в Чехии захотели признать банкротом. Об этом объявил местный суд. Там посчитали, что банк не может исполнять финансовые обязательства. По данным на июль, задолженность организации составляла около 3 млрд евро.

Суд в Чехии постановил продать все имущество «дочки» Сбербанка для расчета по долгам. Организация оказалась неспособна выполнять финансовые обязательства перед кредиторами, уведомил суд.

Заемщики банка подали в суд жалобу на решение о банкротстве. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 6 октября, тогда же пройдет собрание кредиторов.

По данным на июль, объем обязательств «дочки» Сбербанка в Чехии составлял около 3 млрд евро. В июне организация допустила просрочку на сумму около 1,5 млрд евро.

Свои отделения в Чехии Сбербанк закрыл 25 февраля после нападений на сотрудников. Все 25 отделений Sberbank CZ, входящего в группу Sberbank Europe, располагают клиентской базой в 120 тысяч человек. С европейского рынка Сбербанк ушел 1 марта.

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