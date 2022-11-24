«Яндекс» добавил детские аккаунты в свои сервисы

«Яндекс» добавил детские аккаунты в «Поиск», «Музыку», «Кинопоиск» и другие сервисы. Профиль для ребенка могут создать родители в своем «Яндекс ID». Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Родители могут указать имя и возраст ребенка, придумать логин и пароль, выбрать возрастное ограничение: например, 6+ или 12+. Детский аккаунт можно создать и из раздела «Семья» в «Яндекс ID».

В детском аккаунте, например, онлайн-кинотеатр будет предлагать только фильмы по возрасту, «Музыка» — треки без ненормативной лексики, а «Поиск» и «Браузер» оградят от шок-контента и сайтов для взрослых.

К такому аккаунту можно будет добавить банковскую карту, привязанную к семейной группе в «Яндекс ID», и установить лимиты на покупки в сервисах компании. Еще можно оформить ребенку семейную подписку «Плюс Мульти».

В апреле власти предложили обязать российские онлайн-кинотеатры ограничивать доступ детей ко взрослому контенту с помощью пин-кода. Маркировка, как считают участники рынка, вовсе не ограждает детей от него.

Как именно будут работать пин-коды:

При первом скачивании и авторизации в приложении онлайн-кинотеатра пользователя обяжут подтвердить возраст по номеру телефона, через учетную запись в ЕСИА или с помощью «аккаунта на сторонней площадке», где уже была пройдена возрастная идентификация.

После этого пользователь получит пин-код, с помощью которого сможет переключать режимы показа контента на платформе — 12+, 18+ и т.д.

Пин-код нужен, чтобы у ребенка не получилось самостоятельно отключить возрастные ограничения или изменить их настройки.

Фото на обложке: Tati Tata / Shutterstock