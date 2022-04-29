Онлайн-кинотеатры обяжут ограничивать доступ детей ко взрослому контенту с помощью пин-кода

Российские онлайн-кинотеатры хотят обязать ограничивать доступ детей ко взрослому контенту с помощью пин-кода. Маркировка, как считают участники рынка, вовсе не ограждает детей от него.

О разработке соответствующих поправок сообщают «Ведомости». В Роскомнадзоре газете подтвердили, что принимают участие в разработке, в Минцифры также ответили, что вопрос прорабатывается с индустрией.

Федеральный чиновник знает, что последние месяцы Роскомнадзор изучал вопрос технологических ограничений, которые используют крупные онлайн-кинотеатры, чтобы затруднить детям доступ к контенту 18+. Он добавил, что даже несмотря на наличие «детских аккаунтов» и инструментов для родительского контроля у некоторых кинотеатров, не все платформы ограждают детей от взрослого контента.

Согласно действующему законодательству, показ детям ряда сцен в фильмах и сериалах (нецензурная брать, порнография, насилие и жестокость, пропаганда ЛГБТ и др.) запрещена. Если контент промаркирован как 18+, эти запреты не действуют.

Как именно будут работать пин-коды:

При первом скачивании и авторизации в приложении онлайн-кинотеатра пользователя обяжут подтвердить возраст по номеру телефона, через учетную запись в ЕСИА или с помощью «аккаунта на сторонней площадке», где уже была пройдена возрастная идентификация.

После этого пользователь получит пин-код, с помощью которого сможет переключать режимы показа контента на платформе — 12+, 18+ и т.д.

Пин-код нужен, чтобы у ребенка не получилось самостоятельно отключить возрастные ограничения или изменить их настройки.

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