China Mobile: В Китае представили «супер SIM-карту»

Китайский телекоммуникационный гигант China Mobile (самый крупный оператор мобильной связи в мире) представил первую SIM-карту, которая имеет процессор типа RISC-V. Эта самая быстрая и производительная «симка», выводящая качество мобильной связи на абсолютно иной уровень. Подробности приводит tomshardware.com.

Изобретение уже получило название «супер SIM-карта», его построили на базе однокристального контроллера CC2560A американской компании Texas Instruments. Тактовая частота ядра — 120 МГц, объем флэш-памяти сразу 10 в раз больше, чем в обычных SIM-картах. Ее используют для хранения номеров и других данных.

В China Mobile ответили, что процессор в SIM-карте необходим для увеличения скорости интернета и улучшения качества сигнала. Также «супер SIM-карта» гораздо безопаснее обычной, потому что поддерживает технологии аппаратного шифрования, маскировку сигнала и защиту от клонирования карты.

Карты эти не физические, а eSIM, то есть встроенные. Поддерживают не только 4G, но и 5G, а также 5,5G. Работают в диапазоне от минус 40 ℃ до плюс 85 ℃.

Пока «супер SIM-карты» в смартфонах использовать не будут. Первым делом такие карты нужны для оборудования и систем дистанционного доступа. Кроме того, их планируют использовать в электросамокатах, прокатных скутерах и умных рекламных баннерах. Еще их могут внедрить проездные, студенческие билеты, криптокошельки или цифровой ключ от автомобиля.

Ранее мы писали о том, что ФСБ планирует ужесточить продажу SIM-карт россиянам.

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