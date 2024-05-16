ФСБ планирует ужесточить продажу SIM-карт россиянам

Нововведения могут привести к сокращению числа дилеров, которые сейчас продают симки. Именно к их работе больше всего вопросов по обороту серых SIM-карт. При этом они обеспечивают операторам до 70% продаж, пишет «Ъ».

Один из собеседников газеты считает, что ужесточение порядка продаж россиянам логично, потому что после ограничений в отношении мигрантов серые подключения могут «перетечь» в другие, менее зарегулированные сегменты рынка. При второй источник издания поясняет, что в дилерских центрах могут на одни паспортные данные оформить несколько симок, а затем «реализовывать их в серой зоне».

Минцифры в конце апреля направило на рассмотрение в ведомства проект закона, который обязывает иностранцев проходить регистрацию в Единой биометрической системе для покупки сим-карты российского оператора связи. Кроме того, предложено информировать всех пользователей «Госуслуг» о договорах, которые были заключены с мобильными операторами на их имя.

Фото на обложке: Unsplash