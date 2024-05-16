ФСБ планирует ужесточить продажу SIM-карт россиянам

В России планируют ужесточить порядок продажи SIM-карт россиянам. Среди вариантов — ограничение точек продаж салонами операторов связи, МФЦ и «Почты России», обязательная биометрия и цифровая подпись. Вопрос обсуждают ФСБ и Минцифры.
Нововведения могут привести к сокращению числа дилеров, которые сейчас продают симки. Именно к их работе больше всего вопросов по обороту серых SIM-карт. При этом они обеспечивают операторам до 70% продаж, пишет «Ъ».
Один из собеседников газеты считает, что ужесточение порядка продаж россиянам логично, потому что после ограничений в отношении мигрантов серые подключения могут «перетечь» в другие, менее зарегулированные сегменты рынка. При второй источник издания поясняет, что в дилерских центрах могут на одни паспортные данные оформить несколько симок, а затем «реализовывать их в серой зоне».
Минцифры в конце апреля направило на рассмотрение в ведомства проект закона, который обязывает иностранцев проходить регистрацию в Единой биометрической системе для покупки сим-карты российского оператора связи. Кроме того, предложено информировать всех пользователей «Госуслуг» о договорах, которые были заключены с мобильными операторами на их имя.
Фото на обложке: Unsplash
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