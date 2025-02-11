F.A.C.C.T. предупредил о схеме мошенничества с фейковыми повестками от ФСБ
Телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана, при которой на дом к жертве направляются фальшивые повестки от ФСБ с вызовом для дачи объяснений. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе F.A.C.C.T., российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями.
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Там сообщили, что предотвратили мошенничество в отношении жительницы Подмосковья, которая получила конверт с фейковой повесткой от ФСБ. Злоумышленники запугали женщину ответственностью за действия, которые она не совершала, и потребовали от нее снять с банковского счета 2,5 млн рублей.
Аналитики F.A.C.C.T. отметили, что телефонные мошенники все еще представляют серьезную опасность для банков и их клиентов. В компании рекомендовали не разговаривать по телефону с незнакомцами, не раскрывать финансовые данные, персональную информацию, а также поставить в мессенджерах запрет на входящие вызовы от неизвестных пользователей.
Накануне, 10 февраля, источники «Известий» сообщили, что правительство одобрило масштабный пакет поправок Минцифры, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Среди предложений — запретить сотрудникам госорганов использовать иностранные мессенджеры для служебной коммуникации.
В министерстве РБК уточнили, что ожидают принятие антимошеннических поправок в 2025–2026 годах. При этом в Минцифры добавили, что по итогам обсуждения в текст могут вноситься изменения.
Фото на обложке: Galina Savina / Shutterstock
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