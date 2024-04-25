Минцифры предложило обязать мигрантов сдавать биометрию для покупки сим-карт

Минцифры направило на рассмотрение в ведомства проект закона, который обязывает иностранцев проходить регистрацию в Единой биометрической системе для покупки сим-карты российского оператора связи. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на конференции «Телеком Будущего 2024».

«Основная регуляторика поменяется в части оборота сим-карт. Все, что произошло, очевидно, требует ужесточения [законодательства]. Уже Минцифры внесло на согласование ведомствам законопроект, который обязывает иностранных граждан при заключении договоров с мобильными операторами обязательно до этого регистрироваться в Единой биометрической системе. Это будет обязательная история», — сказал Шадаев (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, предложено информировать всех пользователей «Госуслуг» о договорах, которые были заключены с мобильными операторами на их имя.

По словам министра, сейчас «на живых людей, которые об этом не знают, просто оформляются сим-карты».

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что иностранные граждане, включая трудовых мигрантов, смогут покупать сим-карты российских телеком-операторов только при наличии регистрации на портале «Госуслуг» с использованием биометрии и при очном посещении салонов связи.

Комментируя эту инициативу, генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что проблема «серых» сим-карт существует давно и браться за нее нужно было гораздо раньше, а подтолкнул к решению этого вопроса теракт в Crocus City Hall.

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