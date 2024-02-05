Китай запустил первый в мире спутник с искусственным интеллектом

Китай запустил на орбиту первый в мире спутник с искусственным интеллектом. Коммерческий гиперспутник Rongpiao (Xingshidai-18) создала китайская компания Guoxing Aerospace Technology Co.

Отмечается, что это новый спутник с интегрированной сетью зондирования. Он оснащен умной системой, специально разработанной компанией.

Аппарат специализирован под проверки на орбите алгоритма искусственного интеллекта Synaesthesia Fusion. Rongpiao позволит осуществлять удаленную работу платформы для будущих сетей связи.

Группу из девяти спутников (не только китайских, но и египетский спутник NExSat-1) доставит ракета-носитель Smart Dragon-3. Ее запустили с плавучей платформы в городе Янцзян.

Китай приступил к реализации крупного проекта по формированию собственной всемирной сети, которую будут составлять свыше 26 тыс. спутников. Так, к 2030 году КНР намерена достичь статуса мировой космической державы.

К 2034 году страна собирается развернуть сети 6G.

В прошлом месяце американская частная компания United Launch Alliance (ULA) запустила к Луне ракету Vulcan. Она должна к 23 февраля доставить на спутник Земли груз массой 90 кг.

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