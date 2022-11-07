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Россияне рискуют не получить к Новому году свои заказы из китайских интернет-магазинов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Пользователи из России, заказывающие подарки к Новому году в китайских интернет-магазинах, рискуют не получить свои товары в срок. Такой прогноз сделали в транспортно-логистической компании Novelco и подтвердили источники в пяти других компаниях, сообщают «Ведомости».

Россияне рискуют не получить к Новому году свои заказы из китайских интернет-магазинов

«Задержки грузов из КНР, поставляемых в Россию по железной дороге и по морю, в этом году настолько велики, что оформить покупку нужно в ближайшую неделю. Иначе груз не успеют доставить до Нового года», — уверяют в Novelco.

Самые популярные товары для заказа — потребительская электроника, парфюмерия и одежда.

Из-за чего могут возникнуть задержки:

  • По данным Novelco, сроки доставки товаров из КНР в среднем выросли на 20–30% по сравнению с прошлым годом. Главные причины задержек — 100%-ная загрузка портовых терминалов и низкая скорость вывоза контейнеров на фоне нехватки железнодорожных платформ. Суда находятся на рейдах в портах Дальнего Востока по 30 дней.
  • В FM Logistic добавляют, что в последние недели ряд железнодорожных станций в северных регионах КНР «отменяют отправки в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации».
  • По данным РЖД, в октябре погрузка импортных грузов в контейнерах из портов Дальнего Востока «на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года». В результате этого образовался дисбаланс с прибытием туда платформ с экспортными контейнерами.
  • В Stalogistic связывают увеличенное время ожидания отправки посылок по железной дороге также и с тем, что сейчас «приоритет отдается отгрузке угля и леса».

По подсчетам Novelco, сроки доставки товаров из порта Шанхай через Владивосток в Москву составляют около 45 суток. При этом, если выбрать более бюджетный вариант доставки, то время увеличится до «50–60 суток и более».

Прямые контейнерные поезда из КНР в Москву идут в среднем около 50 дней. Но в этом случае наблюдаются задержки: на погранпереходе Алашанькоу — до двух недель, Забайкальск и Достык — около пяти дней. Доставка автомобильным транспортом из городов центральной части Китая до Москвы занимает 31–35 дней. Но для сборных грузов необходимо дополнительно закладывать еще 7–10 дней «на их консолидацию и оформление документов».

Фото на обложке: Unsplash

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