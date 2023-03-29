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Индекс технологических компаний Китая пошел вверх на новости о реорганизации бизнеса Alibaba Group

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Котировки китайских технологических компаний резко пошли вверх после новостей о масштабной реорганизации бизнеса крупнейшей компании Китая Alibaba Group. Акции самой Alibaba за одну торговую сессию подорожали на 14%.

Индекс технологических компаний Китая пошел вверх на новости о реорганизации бизнеса Alibaba Group

Фондовый индекс Hang Seng Tech, отслеживающий изменение рыночной капитализации 30 крупнейших зарегистрированных в Гонконге BigTech-компаний, вырос на 2,47% к закрытию торгов на Гонконгской бирже 29 марта.

Например, акции холдингового техногиганта Tencent на бирже в Гонконге подорожали на 1,75%, поисковой системы Baidu – на 4,73%, логистической компании Meituan – на 4%, торговой площадки JD – на 1,9%.

Ценные бумаги самой Alibaba Group в первый день после объявления о реорганизации бизнеса выросли на 14,2% на бирже Nasdaq и на 12,2% на бирже в Гонконге.

28 марта крупнейшая компания Китая Alibaba Group объявила о масштабной реорганизации бизнеса. Группа будет разделена на шесть компаний, которые смогут самостоятельно привлекать инвестиции и планировать IPO.

Фото на обложке: JMiks / Shutterstock

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