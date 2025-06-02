Число пользователей телемедицины за год увеличилось в три раза

Число пользователей телемедицинских сервисов возросло почти в три раза: с 17,5 тыс. в 2023 году до 48 тыс. в 2024 году. Такие данные предоставил Русбейс рекламный программатик Platforma. Он выявил ключевые изменения в составе аудитории и тенденциях роста, проанализировав данные с 2023 по 2025 год.

Пик активности пришелся на сентябрь 2023 года, после летних отпусков. В 2024 году аналитики заметили тенденцию к снижению активности. Она наблюдается и в начале 2025 года: телемедицной воспользовались 9,8 тыс. человек, что на 1,3 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

География. Наибольшая активность фиксируется в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, а также в удаленных и труднодоступных регионах, где телемедицина становится спасением для населения.

Возраст, пол, причины обращения. Основными пользователями услуг остаются люди в возрасте 25-44 лет (60%). Мужчины преобладают: их доля составляет 62%. Наиболее востребованными форматами общения с врачами являются видеозвонки (41%), телефонные консультации (27%) и текстовые чаты (22%). Главной причиной обращения служит интерпретация результатов анализов (56%).

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект, разрешающий использовать единую биометрическую систему (ЕБС) для подтверждения личности пациентов при телемедицинских консультациях. Документ предполагает внесение изменений в статью 36-2 закона об основах охраны здоровья. Инициатива была внесена в нижнюю палату 1 апреля, но отозвана из-за технической ошибки.

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