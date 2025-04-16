В Госдуме предложили сделать единую биометрическую систему частью телемедицины

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, разрешающий использовать единую биометрическую систему (ЕБС) для подтверждения личности пациентов при телемедицинских консультациях. Соавтор законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал «Ведомостям», что документ будет повторно направлен на рассмотрение.

Документ предполагает внесение изменений в статью 36-2 закона об основах охраны здоровья. Инициатива была внесена в нижнюю палату 1 апреля, но отозвана из-за технической ошибки.

Как будет работать биометрия в телемедицине? ЕБС может использоваться для аутентификации пациентов в дополнение к другим методам, например через портал «Госуслуги». По словам представителя оператора ЕБС АО «Центр биометрических технологий», выбор способа подтверждения личности останется за пользователем, а применение биометрии будет добровольным. В первую очередь система будет полезна для страховых компаний, работающих в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС), где актуальна проблема передачи аккаунтов третьим лицам.

Перспективы и сомнения. Эксперты отмечают, что внедрение ЕБС может повысить безопасность телемедицинских сервисов, но не решит проблему утечек данных полностью. По словам Натальи Журавлевой, ведущего эксперта по цифровизации здравоохранения «Актион медицины», пациенты часто делятся медицинской информацией в мессенджерах, что создает риски. При этом она считает, что нововведение будет положительно воспринято, хотя часть пользователей может опасаться передачи данных в государственную систему.

В марте Forbes со ссылкой на источники сообщал, что Минцифры планирует подключить к ЕБС весь бизнес за два года. В ведомстве считают, что ее внедрение позволит сократить число краж пользовательских данных. Однако бизнес выступает против применения биометрии для идентификации, так как эта система слишком дорогая и не решает сути проблемы.

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