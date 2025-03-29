В CDEK.Shopping объяснили рост чистого убытка в 2,6 раза в 2024 году

По данным отчетности за 2024 год, выручка компании, работающей в нише ресейла, выросла почти в 2 раза, до 526 млн рублей, а себестоимость продаж — в 2,3 раза, до 234,9 млн рублей (по сравнению с 2023 годом).

Валовая прибыль «СДЭК.Маркет» увеличилась на 68%, достигнув 291,1 млн рублей. Но на фоне роста коммерческих расходов до 260,8 млн рублей с 686 тыс. рублей компания получила убыток от продаж в 122 млн рублей.

К коммерческим относятся расходы на хранение продукции (аренду или амортизацию складов, зарплату кладовщиков и грузчиков), продвижение: маркетинг и рекламу, услуги посредников, отгрузку (упаковку, доставку, растаможивание экспорта, страховку), указывал журнал «Главбух».

В отчете о движении средств компания также отразила поступления от продажи продукции, товаров и услуг в 3,63 млрд рублей и прочие платежи в 3,8 млрд рублей.

«Наш проект начал свою деятельность в конце 2021 года. В 2024 году мы инвестировали значительные средства в развитие международной логистики и расширение доступного товарного ассортимента, а также на инвестирование разработки ПО, позволяющего автоматизировать выкуп товаров из разных стран. Эти инвестиции были направлены на укрепление позиций нашей компании на рынке и обеспечение устойчивого роста бизнеса в долгосрочной перспективе», — заявили в компании.

По словам представителя CDEK.Shopping, важным направлением стало развитие экосистемы внутри группы компаний.

«Это позволило оптимизировать внутренние процессы, повысить эффективность взаимодействия между подразделениями и создать новые возможности для роста. Развитие международной логистики также внесло значительный вклад в укрепление позиций управляющей компании, способствуя расширению географии присутствия и улучшению качества обслуживания клиентов. Увеличение убытков является ожидаемым результатом данного этапа развития. Мы уверены, что эти вложения принесут положительные результаты в будущем и позволят нам укрепить наши позиции на рынке, увеличить объемы продаж и улучшить финансовые показатели», — добавили в CDEK.Shopping.

CDEK.Shopping — сервис по выкупу и доставке товаров из-за рубежа с особой бизнес-моделью заказа «под ключ». В каталоге на сайте сервиса можно найти свыше 5,5 млн предложений по товарам от более 60 тыс. зарубежных брендов, в том числе Apple, Nike, Adidas, Dyson, Chanel, Calvin Klein, Zara, Ikea. CDEK.Shopping доставляет товары из 16 стран, включая США, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Италию, Великобританию, Германию, Японию, Испанию.

По информации сервиса CDEK.Shopping, доля Китая в трансграничной торговле в 2024 году выросла почти в три раза. На эту страну пришлось 29% товаров категории fashion, что на 19,3 процентных пункта больше, чем в 2023 году. Таким образом, Китай поднялся с третьего места в 2023 году на первое в 2024 году. В свою очередь, США переместились с первого на второе место с 24,5%, что на 13,5 процентных пункта меньше, чем год назад. Рост заказов из-за границы связан с тем, что выбор в российских магазинах стал меньше, а цены — выше, поясняли в CDEK.Shopping. Согласно их данным, в 2024 году количество заказов импортной одежды и обуви увеличилось на 47% по сравнению с прошлым годом.

90% «СДЭК.Маркет» принадлежат ООО «СДЭК.Глобал», еще 10% у Дмитрия Пивоварова. В отчетности «СДЭК.Глобал» указано, что из-за убытков по отдельным дочерним предприятиям компания провела проверку наличия устойчивого снижения стоимости финансовых вложений. Руководство «СДЭК.Глобал» признало резерв под обесценение финансовых вложений на почти 665 млн рублей на 31 декабря 2024 года. На конец 2023 года такой резерв составлял 587 млн рублей. Финансовые вложения на конец года достигли 995 млн рублей (годом ранее 404,5 млн рублей). Чистая прибыль «СДЭК.Глобал» в 2024 году выросла на 19,4%, до 1,8 млрд рублей, выручка стала больше на 23% и составила 42 млрд рублей.

В январе—сентябре 2024 года российские потребители потратили на заказ из-за рубежа товаров через различные интернет-площадки 189 млрд рублей, или на 62% больше год к году, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). В CDEK.Shopping уточнял, что в третьем квартале 2024 года покупатели заказали через сервис товаров на 1,5 млрд руб., что на 58,2% больше год к году. При этом средний чек за 9 месяцев снизился на 15%, до 21 тыс. рублей.

Старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько указала на снижение с апреля 2024 года размера беспошлинного ввоза до €200 товаров, доставляемых физлицам службами экспресс-доставки (ранее этот порог был на уровне €1 тыс.). В CDEK.Shopping добавили, что средний чек заказов сократился в том числе из-за снижения доставки из-за рубежа электроники, которая является наиболее дорогой категорией.

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