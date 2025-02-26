«Читай-город – Буквоед» запустила линию косметики и бижутерии

Книжная сеть «Читай-город – Буквоед» запустила продажи косметики, бижутерии и аксессуаров под собственной торговой маркой (СТМ) LafiLaf, сообщил «Ведомостям» гендиректор сети Александр Брычкин. В новую линейку входят кремы для рук, средства для ванн, бальзамы для губ, косметички и маски для сна.

Продукция ориентирована на девочек в возрасте 7–14 лет и находится в среднем ценовом сегменте. Гендиректор добавил, что в 2025 году также была запущена продукция под брендом Bookvalno, включающая шопперы, мягкие игрушки и носки. В конце прошлого года стартовали продажи канцелярских товаров YOI и Schiller, которые, по словам Брычкина, принесли 580 млн рублей.

Смена фокуса. «Читай-город – Буквоед» планирует наращивать долю СТМ-продукции в структуре сегмента некнижных товаров «для получения дополнительной маржи», пояснил Брычкин. По стратегии развития сети, к 2028 году доля продаж СТМ-товаров должна достичь 62%, что, по оценкам топ-менеджера, позволит получить дополнительный валовой доход свыше 3 млрд рублей. По данным сети, в 2024 году на продажи книг приходилось 57% выручки сети (15,9 млрд рублей), а на некнижные товары – 43% (12,2 млрд рублей).

Сеть «Читай-город – Буквоед» насчитывает более 690 магазинов. Бенефициаром сети является Олег Новиков, совладелец крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ». Консолидированная выручка сети в 2024 году составила 28,1 млрд рублей, что на 1,3% меньше, чем в 2023 году.

В начале февраля исследование «Почта Банка» показало, что россияне повысили свои траты в книжных магазинах на 16%. Аналитики выявили, что россияне покупают в книжных магазинах учебную литературу, художественные произведения, а также научно-популярные издания, журналы и календари. При этом, женщины оказались наиболее активными покупателями, составив 73% от общего числа.

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