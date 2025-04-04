Член партии ЛДПР предъявил права на бренд «Вольфович»

Две заявки — это торговые марки на синем фоне, еще одна представляет собой надпись «Вольфович» под темным силуэтом, напоминающим покойного основателя партии Владимира Вольфовича Жириновского.

Фото в тексте: скриншот Роспатента

Член партии Спасенков собирается использовать наименование «Вольфович» для продуктов питания, лекарств, БАДов, одежды и обуви, бытовой техники, электроники, создания точек общественного питания и мебели и в сфере информационных технологий, следует из его заявок.

Информация о том, что Василий Спасенков является членом партии ЛДПР, а также был зарегистрирован на выборы в Мосгордуму в 2023-2024 годах, опубликована на сайте политолога Александра Асафова «Политические процессы простыми словами». В Telegram-канале «ЛДПР Москва» Спасенков упоминался в 2023 году как активист из района Раменки, а в 2024 году — как бард. Русбейс отправил запрос в партию ЛДПР.

В марте ЛДПР также подала заявки на регистрацию брендов «Жириновский» и «Жириновский навсегда». Партия собирается использовать фамилию основателя для выпуска всех видов товаров и оказания максимального числа услуг. Помимо фамилии, ЛДПР регистрирует образ лидера и его факсимиле.

Telegram-канал «Жириновский живьем» 16 марта сообщил о планах запустить нейросеть VOLFOVICH AI, которая будет по звонку раздавать советы голосом основателя ЛДПР. Для данной нейросети используют логотипы, похожие на те, что решил зарегистрировать Спасенков. В 2023 году ЛДПР уже запустила официальный Telegram-бот первого в мире цифрового политического алгоритма «Жириновский» с похожими функциями.

Эксперты, опрошенные Русбейс, сомневаются, что бренды можно будет легко зарегистрировать.

Адвокат юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Владислав Губко заявил Русбейс, что в соответствии с пп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

«Полагаем, что "Вольфович", с учетом личности заявителя, а также сопровождающих товарный знак изображений (профиль Жириновского), однозначно его идентифицирует. Таким образом, необходимо будет получить согласие наследников. Примечательно, что товарный знак "Вольфович" регистрируется для его использования в целом ряде классов товаров, некоторые между собой слабо пересекаются. Это указывает на то, что с определенной долей вероятности товарный знак регистрируется с целью недопущения его коммерциализации. Подобный мотив был и у певца Shaman при подаче заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", о чем он открыто заявлял. Возможно, его творчество и на сей раз вдохновило гражданина», — заявил Русбейс адвокат.

В России уже действуют связанные с политиком знаки. Например, ООО «Алма» зарегистрировала бренд «Жириновский» для пищевых продуктов и напитков, а ООО «ВВЖ» — для косметики и препаратов для уборки, напомнил юрист практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Косенков и Суворов», патентный поверенный Вячеслав Игумнов.

«Для товарного знака "Вольфович" шансов больше, если заявка подана без изображения и имени политика, так как это отчество, которое не связано с конкретным лицом и может использоваться разными людьми», — считает юрист.

Вероятность успешной регистрации частной заявки не очень высока, добавляет творческий директор «Бюро названий» Вадим Дунаев.

«Во-первых, заявка заполнена неправильно и ее надо переделать. Во-вторых, патентное ведомство, скорее всего, попросит предоставить согласие родственников. В-третьих, политическая партия, возможно, уже подала возражение против частной заявки», — добавил эксперт.

Доверие к Жириновскому в обществе растет. ВЦИОМ в марте 2025 года провел опрос, посвященный Владимиру Жириновскому и выяснил, что если в конце апреля 2022 года, сразу после его кончины, о доверии Жириновскому заявляли 60% респондентов, что стало рекордом, то в марте 2025 года число доверяющих увеличилось до 66%.

В январе в Госдуме допустили создание криптовалюты «Жириновский» в преддверии 80-летнего юбилея основателя ЛДПР Владимира Жириновского. В беседе с «РИА Новости» Нилов рассказал, что идея создать токен появилась на фоне новостей о криптовалютах избранного президента США Дональда Трампа и будущей первой леди Мелании Трамп.

Фото на обложке: Free Wind 2014 / Shutetrstock / FOTODOM