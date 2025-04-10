ВШЭ: бюджет может потерять больше 12 млрд рублей из-за нелегальных сладостей

Объем нелегального оборота кондитерской и шоколадной продукции в России достиг 1,49 млрд упаковок, что приведет к недополучению бюджетом 12,07 млрд рублей налогов в 2025 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра экономической экспертизы Высшей школы экономики (ЦЭЭ ВШЭ).

По оценкам экспертов, потребление сладостей в стране на 10,4% превышает официальные объемы производства и импорта. Основные потери бюджета связаны с налогом на прибыль (7,39 млрд рублей) и НДС (3,55 млрд рублей). «Мы пришли к выводу, что эта продукция является незадекларированной, так как не отражена в налоговых ведомостях», — сказал заместитель директора ЦЭЭ ВШЭ Артем Концерев.

Рост теневого оборота участники рынка объясняют подорожанием сырья, особенно какао-бобов, и повышением налогов. Производители в таких условиях пытаются сократить издержки за счет вывода на рынок незадекларированных товаров. Источник издания в отрасли при этом настаивает, что такая продукция — «не синонимична некачественной». При этом за нарушения компаниям грозят штрафы до 40% от суммы налогов и даже уголовная ответственность.

Крупные производители, в том числе Mars, Mondelez и «Красный Октябрь», отказались комментировать ситуацию. По данным «Руспродсоюза», оптовые цены на шоколад выросли за год на 46%, до 765,5 рублей за кг.