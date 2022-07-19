Christie’s запустил венчурный фонд для инвестиций в Web3

Британский аукционный дом Christie’s, занимающийся искусством и предметами роскоши, запустил венчурный фонд Christie’s Ventures для инвестиций в новые технологические компании, связанные с рынком искусства, говорится в сообщении Christie’s.

Фонд сосредоточится на трех отраслях: интернете нового поколения Web3, на финансовых цифровых продуктах в сфере искусства и на решениях, которые позволяют беспрепятственно проводить транзакции с предметами искусства.

Christie's планирует инвестировать по крайней мере несколько миллионов долларов в ряд стартапов в ближайшие недели.

Первой компанией, которая уже получила инвестиции от Christie’s Ventures, стала канадская LayerZero Labs — разработчик технологии пересылки цифровых активов через различные блокчейны.

По данным CB Insights, инвестиции в технологические стартапы во втором квартале 2022 года снизились на 23% по сравнению с первым кварталом. Снижение произошло на фоне общего спада в IT-секторе из-за неопределенностей экономического прогноза.

23 августа 2022 года в Москве RB.RU проведет Speed Dating, на котором стартапы, создающие продукты и сервисы в области креативных индустрий, лично презентуют свои проекты инвесторам. Участвовать.

Фото на обложке: Christie's