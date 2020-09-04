Российский стартап запустил расширение для Google Chrome для спонтанных встреч в сети
Российский HRTech-стартап «Подбор» запустил специальное расширение Next Page для браузера Google Chrome — оно позволяет перенести социальное взаимодействие из офлайна в онлайн и встречаться с друзьями на любых сайтах. Об этом Rusbase рассказал представитель проекта.
Как это работает: пользователь устанавливает расширение и приглашает присоединиться своих знакомых и друзей. В следующий раз, когда он и кто-то из его знакомых одновременно окажутся на одном и том же сайте — интернет-магазина, фитнес-клуба, ресторана — Next Page предложит начать чат или виртуально помахать друг другу.
При этом расширение не сохраняет никаких данных, а также позволяет оставаться «невидимым», если пользователь не хочет ни с кем общаться.
«Пандемия изменила привычный распорядок жизни: онлайн-встреч стало больше, офисные пространства меняются, некоторых сотрудников переводят работать удаленно насовсем. При этом, по данным разных исследований, больше всего на удаленке людям не хватает спонтанного общения с коллегами и друзьями», — прокомментировал создание продукта СЕО и сооснователь «Подбора» Кирилл Николаев.
По словам представителя проекта, разработка расширения заняла около трех месяцев.
Подробная инструкция для Next Page доступна по ссылке.
Фото: Unsplash
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