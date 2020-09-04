Российский HRTech-стартап «Подбор» запустил специальное расширение Next Page для браузера Google Chrome — оно позволяет перенести социальное взаимодействие из офлайна в онлайн и встречаться с друзьями на любых сайтах. Об этом Rusbase рассказал представитель проекта.

Российский стартап запустил расширение для Google Chrome для спонтанных встреч в сети