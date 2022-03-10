Основателя процессинговой компании Chronopay задержали по делу о мошенничестве

«Павел Врублевский задержан в рамках возбужденного дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В настоящее время он доставлен в следственный департамент МВД, где с ним проводятся следственные действия», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительный органах. Решение о мере пресечения будет принято после допроса.

Врублевский — основатель и владелец международной компании Chronopay. Предприятие специализируется на процессинге банковских карт в интернете.

В июне 2011 года предпринимателя арестовали и затем осудили за организацию DDoS-атаки на сайт конкурирующей платежной системы «Ассист», которая обслуживала продажи электронных билетов «Аэрофлота».

Как сообщалось, атака проводилась с целью помешать сотрудничеству конкурента с авиакомпанией. Нанятые хакеры организовали атаку, в результате которой платежная система «Ассист» не работала десять дней. Все это время «Аэрофлот» не мог продавать билеты через интернет.

После инцидента «Аэрофлот» выбрал обслуживание «Альфа-банка» и подал иск на сумму 194 млн рублей к ВТБ24, который через «Ассист» организовывал процессинг платежей за билеты.

Фото на обложке: Facebook Павла Врублевского