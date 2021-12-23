В сервисе по приготовлению и доставке еды назвали самые популярные блюда у москвичей

В «Кухне на районе» назвали блюда, которые в текущем году оказались наиболее популярными у москвичей. Вцелом жители Москвы отдали предпочтение домашней еде, но в некоторых случаях набор блюд для приема пищи удивил даже самих поваров.

Сервис приготовления и доставки еды «Кухня на районе» проанализировала, что жители Москвы заказывали в 2021 году. Фаворитом среди блюд стала паста карбонара, которую заказали более 363 тысяч раз.

Также москвичи отдали предпочтение различным супам. В 64% районов доставки сервиса самыми популярными для заказа стали борщ и куриный суп с вермишелью. 34% предпочли зеленые щи.

Блюда и количество их заказов

После 21:00 в корзину пользователей чаще всего добавлялись шаурма, куриный шницель или куриная грудка чили вместе с картофельным пюре.

Блюда, популярные для заказа у москвичей после 21:00

Самым популярным набором блюд в одной корзине стала коллаборация борща с говядиной и шаурмы с курицей.

«Больше всего удивило сочетание спагетти карбонары с тортом Наполеон. Вместе их отвезли 511 раз за год», – отметили в «Кухне на районе».

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