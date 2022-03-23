Основательница Game Insight Алиса Чумаченко покинула игровое направление «Сбера»

Основательница Game Insight Алиса Чумаченко, в апреле прошлого года возглавившая игровое направление «Сбера» — «Сбер игры», сообщила, что покидает пост CEO.

«Я покидаю пост СЕО SberGames с чувством благодарности и восхищения удивительной командой, которую получилось собрать, с благодарностью к команде "Сбера", которая столькому научила меня за этот год. Уверена, успехи компании еще впереди», — написала Чумаченко на своей странице в Facebook (входит в признанную экстремистской компанию Meta).

Причины ухода она не уточнила, добавив только, что «во время такой турбулентности, как сейчас, особая привилегия — оставлять за собой право принимать решения самостоятельно».

Дочерняя компания «Сбера» — «Сберинтертейнмент» — запустила собственное игровое направление «Сбер игры» в апреле 2021 года. Планировалось, что в течение 2021 года «Сбер игры» должны были приступить к формированию команды и созданию продюсерского центра, издательства, студии внутренней разработки, а также различных околоигровых сервисов.

Сообщалось, что банк также рассматривает возможность приобретения существующих игроков на рынке. Первым активом могла стать Gosu Data Lab. — компания-разработчик голосового ассистента Gosu Voice Assistant для геймеров и платформы анализа игровых данных Gosu Data Platform. Ее также основала Алиса Чумаченко.

До прихода в «Сбер» Чумаченко была вице-президентом по маркетингу Astrum Online Entertainment, также она является основателем Game Insight — одной из ведущих компаний по разработке мобильных игр в Европе.

Фото со страницы Facebook Чумаченко