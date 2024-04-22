«Циан» объявил о планах редомициляции в РФ и выходе на Мосбиржу

Новая холдинговая компания Cian Technology Ltd, зарегистрированная в Республике Сейшельские острова, собирается провести редомициляцию в Российскую Федерацию, говорится в сообщении «Циан».

В нем также отмечается, что реструктуризация не затронет бизнес-процессы компании.

Ожидается, что в случае выполнения необходимых предварительных условий, включая получение необходимых корпоративных одобрений и разрешений регулирующих органов, Cian Technology проведет редомициляцию в РФ и станет публичной компанией с листингом на Московской бирже.

В связи с планируемыми изменениями компания также планирует сделать ряд предложений акционерам.

«Циан» — онлайн-платформа объявлений о недвижимости. Компания представлена на всей территории России, входит в число 16 самых популярных ресурсов объявлений о недвижимости в мире по показателям посещаемости (на основе данных о посещаемости SimilarWeb за март 2024 года).

Группа «Циан» в 2023 году произвела делистинг с Нью-Йоркской биржи (NYSE).

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