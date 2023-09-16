«Цифра брокер» уточнила критерии ценных бумаг на принудительную продажу

Российская инвестиционная компания «Цифра брокер» (бывшая «Фридом Финанс») обновила версии договоров обслуживания счетов и разъяснила, какие ценные бумаги сможет продавать принудительно. Речь об иностранных ценных бумагах с тиккером .US, которые хранятся у «Фридом Финанс Европа ЛТД».

Если в более ранних договорах брокер мог по своему усмотрению принудительно продавать позиции на сумму не более $100, то сейчас в документах фигурируют уже ценные бумаги не дороже $50, следует из публикации новых версий договоров на сайте организации.

Изменения вступили в силу 15 сентября. Решение связано со «сложностями сопровождения корпоративных событий по таким бумагам», как прокомментировали представители компании «Цифра брокер» РБК.

Из-за санкций Евросоюза в отношении Национального расчетного депозитария (НДР) многие международные депозитарии прекратили проводить с ним операции, а активы инвесторов оказались заблокированы.

«Цифра брокер» пыталась добиться разблокировки средств, но в августе стало известно, что финансовые власти Бельгии отказали компании.

Известно также, что с июля «Цифра брокер» ввела ограничения на вывод средств клиентов в евро на счета в российских (за исключением «Райффайзенбанка») и нескольких зарубежных банках, а также провела принудительную конвертацию валюты на счетах клиентов.

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