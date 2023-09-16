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«Цифра брокер» уточнила критерии ценных бумаг на принудительную продажу

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Российская инвестиционная компания «Цифра брокер» (бывшая «Фридом Финанс») обновила версии договоров обслуживания счетов и разъяснила, какие ценные бумаги сможет продавать принудительно. Речь об иностранных ценных бумагах с тиккером .US, которые хранятся у «Фридом Финанс Европа ЛТД».

«Цифра брокер» уточнила критерии ценных бумаг на принудительную продажу

Если в более ранних договорах брокер мог по своему усмотрению принудительно продавать позиции на сумму не более $100, то сейчас в документах фигурируют уже ценные бумаги не дороже $50, следует из публикации новых версий договоров на сайте организации.

Изменения вступили в силу 15 сентября. Решение связано со «сложностями сопровождения корпоративных событий по таким бумагам», как прокомментировали представители компании «Цифра брокер» РБК.

Из-за санкций Евросоюза в отношении Национального расчетного депозитария (НДР) многие международные депозитарии прекратили проводить с ним операции, а активы инвесторов оказались заблокированы.

«Цифра брокер» пыталась добиться разблокировки средств, но в августе стало известно, что финансовые власти Бельгии отказали компании.

Известно также, что с июля «Цифра брокер» ввела ограничения на вывод средств клиентов в евро на счета в российских (за исключением «Райффайзенбанка») и нескольких зарубежных банках, а также провела принудительную конвертацию валюты на счетах клиентов.

Фото на обложке: Unsplash

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