Цифровизация образования привела к резкому росту кибератак на школьников

За первые три месяца 2025 года зафиксировано 34 тыс. фишинговых атак, направленных на школьников, что на 70% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Со ссылкой на данные компании «Информзащита» пишет «Коммерсантъ».

Методы мошенников. Злоумышленники используют классические схемы: предлагают купить ответы на ЕГЭ, представляются сотрудниками школ или вузов и запрашивают данные «Госуслуг». Среди новых схем — рассылки с требованием оплатить якобы неоплаченные счета онлайн-школ или заполнить анкеты для подтверждения участия в ЕГЭ. Зимой 2025 года участились случаи, когда мошенники, выдавая себя за школьных сотрудников, требовали предоставить данные «Госуслуг» для проверки успеваемости.

Роль искусственного интеллекта. По словам Павла Коваленко, директора центра противодействия мошенничеству «Информзащита», рост фишинга связан с использованием ИИ, который упрощает создание поддельных сайтов и текстов для рассылок. Это снижает порог входа для злоумышленников, включая неквалифицированных хакеров, которые атакуют информационные системы ЕГЭ.

В конце марта Госдума приняла закон о защите от кибермошенничества, который вступит в силу 1 июня 2025 года. Он предусматривает комплекс из почти 30 мер, направленных на борьбу с подобными преступлениями.

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