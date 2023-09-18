Часть электронных документов на «Госуслугах» приравняют к их бумажному оригиналу

Часть электронных документов на «Госуслугах» приравняют к их бумажному оригиналу. Соответствующий указ подписал президент. Перечень этих документов определит правительство и ФСБ, а Минцифры будет финансировать реализацию указа.

Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым часть документов, предъявленных в электронном виде через «Госуслуги», будет приравнена к их бумажному оригиналу. Документ под подписью президента РФ опубликован на портале правовых актов.

Какие именно документы можно будет предъявлять через «Госуслуги» пока неясно, их перечень составит правительство и ФСБ. Они должны выполнить эту работу за три месяца.

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Минцифры поручено финансировать реализацию указа, а также вести реестр, в который будут вноситься данные об организациях и областях их работы для проверки сведений юрлицами.

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