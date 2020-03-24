Российские онлайн-кинотеатры заявили о росте аудитории до 50% на фоне вспышки коронавируса

Российские онлайн-кинотеатры и книжные сервисы зафиксировали резкий рост аудитории с 16 по 22 марта, когда в Москве и по всей стране вводились более жесткие меры борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дневная аудитория, смотрящая «Кинопоиск HD» (принадлежит «Яндексу»), в последние дни выросла более чем на 50%, сообщила директор по контенту сервиса Ольга Филипук.

Посещаемость Okko за неделю увеличилась на 30%, количество просмотров — на 23%, заявили в сервисе.

В Amediateka по сравнению с прошлой неделей посещаемость выросла на 30%.

В «Megogo Россия» отмечают рост длительности пользования сервисом на 27% по сравнению с прошлой неделей и говорят, что «в будние дни трафик уже как в выходные».

Трафик more.tv за три дня с 16 марта вырос на 40%, а число просмотров контента растет на 20–30% ежедневно, заявили в сервисе.

Число просмотров контента в сервисе Wink и «Интерактивном ТВ» «Ростелекома» с понедельника по пятницу выросло в четыре раза, в выходные наблюдается уже пятикратный рост.

В Ivi и МТС ТВ также говорят о росте показателей, но динамику не раскрывают.

В офлайн-кинотеатрах ситуация обратная: за уикенд 19–22 марта их аудитория снизилась по сравнению с прошлыми выходными больше чем в два раза — с 2,1 млн до 0,9 млн зрителей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы.

Повышенный интерес фиксируют и книжные онлайн-сервисы. В Bookmate в среднем за последнюю неделю в день приходит в 3,5–4 раза больше новых пользователей, чем на предыдущей. Посещаемость сайта «ЛитРес» за прошлую неделю выросла на 7% к предыдущей, количество активных пользователей сервиса по подписке MyBook, который входит в ту же группу компаний, выросло на 15%, рассказали в пресс-службе «ЛитРес».

Гендиректор сервиса аудиокниг Storytel в России Борис Макаренков также подтвердил рост аудитории, но считает, что анализировать его пока рано.

За рубежом крупнейшие онлайн-сервисы уже столкнулись с большой нагрузкой на серверы в связи с ростом аудитории и даже решили снизить качество видео для европейских пользователей, чтобы избежать перегрузки. Российские сервисы признают, что нагрузка на серверы возросла, что потребовало затрат.

Онлайн-кинотеатры утверждают, что одновременно с аудиторией бесплатного контента уже растут и платежи. Однако рост аудитории, обусловленный приуроченными к самоизоляции акциями сервисов, не обязательно конвертируется в долгосрочный рост доходов от подписки, предупреждают эксперты.

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