Российские кинотеатры не смогли восстановиться после ухода Голливуда

Отечественные киносети, которые столкнулись с миллиардными убытками в 2022 году после отмен голливудских премьер из-за спецоперации, не смогли восстановиться в 2023 году. Их выручка в среднем выросла на 40%, но годом ранее показатель падал еще более стремительно, поэтому такой рост не смог выправить ситуацию.

Как следует из бухгалтерской отчетности объединенной сети «Формула кино» и «Синема Парк», «Синема Стар» и «Каро», которую изучил РБК, компании смогли нарастить выручку лишь на 40%. А прибыль, которую смогли получить некоторые участники рынка, связана не с прямой деятельностью по прокату контента, а с переоценкой активов. При этом прибыль была незначительная, в большинство киносетей так и остались убыточными.

«Формула кино» и «Синема Парк» (АО «Синема Парк»)

Компания, управляющая 60 кинотеатрами по стране (~10% рынка), смогла закончить прошлый год с чистой прибылью в 1,9 млрд рублей. Выручка составила 6,6 млрд рублей (+44,7%). Отмечается, что динамика финансовых показателей обусловлена частично техническими критериями.

По словам гендиректора компании Алексея Васясина, полученная в 2023 году прибыль связана с восстановлением стоимости активов, которые обесценивались с 2020 (в период пандемии) по 2022 (на старте кризиса).

У еще одного юрлица, которым управляет АО «Синема Парк» — ООО «РСМ» — зафиксированы еще большие убытки, чем в 2022 году. Хотя структура нарастила выручку почти на 49%, до 1,6 млрд рублей, чистый убыток составил 703 млн рублей. Это на 33% больше результатов 2022 года.

«Каро»

Сеть «Каро» управляет 32 кинотеатрами и занимает 4,4% рынка. В минувшем году компании удалось снизить чистый убыток на 87,6%, однако выйти на прибыль компания так и не смогла. Убыток ООО «Каро Фильм Менеджмент» составил 166,8 млн рублей. Выручка выросла соразмерно ситуации на рынке — на 44,1% и составила 3,2 млрд рублей.

«Синема Стар»

Похожие показатели у «Синема Стар», которой принадлежит 23 кинотеатра. Рост выручки составил 41,5%, компания получила 695,5 млн рублей. Сеть смогла получить прибыль против убытка в 40 млн рублей в 2022 году. Но она составила лишь 1,4 млн рублей. По итогам 2021 года, когда отрасль начала восстанавливаться после пандемии, прибыль «Синема Стар» составляла 9,3 млн рублей.

Президент сети «Каро» Ольга Зинякова, комментируя состояние рынка, указывает на недостаток качественного контента и сложности с маркетингом. В настоящее время преодоление кризиса в отрасли не просматривается, говорит Зинякова.

«Мы только-только стали находить решения в новой реальности», — поясняет президент «Каро».

Накануне стало известно, что Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предложила поддержать картины отечественного производства и отказаться на три недели от пиратского показа зарубежных фильмов.

Это уже не первая попытка повысить спрос среди россиян на отечественные премьеры за счет ограничения зарубежного контента. 25 апреля Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение новому фильму британца Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел».

При этом одним из продюсеров картины выступает гендиректор «Яндекс. Студии» и директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук. Это следует из данных о фильме на принадлежащем «Яндексу» «Кинопоиске».

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