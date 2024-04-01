НМГ и РФПИ создадут коммерческий фонд развития кино и анимации на 8 млрд рублей

Холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) решили инвестировать в создание совместного коммерческого фонда развития кино и анимации. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Размер фонда составит 8 млрд рублей, более половины этой суммы внесет НМГ. Партнеры планируют принимать участие в финансировании полнометражных кинофильмов и анимационных лент для проката как в России, так и в дружественных странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Юридические процедуры оформления фонда партнеры планируют завершить в ближайшие месяцы, после этого фонд начнет вкладываться в проекты.
Кто займет пост генерального директора, пока неизвестно. Партнеры ведут переговоры «с рядом медиаменеджеров», сообщил представитель НМГ. Размер годового бюджета, условия получения финансирования пока не раскрываются.
Первоначальной экспертизой кинопроектов для финансирования будет заниматься НМГ. Финальное решение будет принимать контентный комитет фонда, в который войдут представители НМГ и РФПИ, а возглавит его генпродюсер «НМГ Студии», режиссер и продюсер Федор Бондарчук.
Фото на обложке: Unsplash
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