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Кинотеатры в Москве возобновят работу с 1 августа

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Кинотеатры в Москве смогут постепенно возобновить свою работу с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента по вопросам культуры Владимира Толстого.

Кинотеатры в Москве возобновят работу с 1 августа

По его словам, открытие кинозалов в других регионах возможно как в более ранние, так и в более поздние даты — в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщал, что кинотеатры в России смогут возобновить работу с 15 июля.

«В каких-то регионах будут приниматься решения об открытии кинотеатров с 15 июля, где-то — с 1 августа. Есть вероятность, что Москва может с 1 августа разрешить постепенное открытие. Киносети должны быть к этому готовы», — сказал Толстой.

Он добавил, что «в сельской местности, где небольшие кинозалы, которые создавались при помощи Фонда кино, кинотеатры уже открылись».

Фото: Unsplash

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