Доля подписчиков онлайн-кинотеатров среди жителей российских городов впервые превысила 50%

В I квартале года 52% жителей городов в России пользовались подписками различных онлайн-кинотеатров. Это новый рекорд для таких площадок, показатель на 5% выше, чем в предыдущем квартале, показало исследование компании GfK.
Предыдущий рекорд по подпискам среди горожан оставлял 49%, это показатель I квартала 2023 года. За первые три месяца текущего года также увеличилась доля платящих подписчиков увеличилась до 38% горожан, это исторический максимум, отмечают в GfK.
Большинство крупных площадок (из так называемой первой пятерки) смогли увеличить число подписчиков. Лидерские позиции по этому показателю сохраняет «Кинопоиск» (23,1% горожан). По числу платящих за подписки сервис также на первом месте с 18,6%.
Рейтинг онлайн-кинотеатров по числу подписчиков в I квартале
- «Кинопоиск» — 23,1% горожан;
- Wink — 13,1% горожан против 9,7% в предыдущем квартале;
- ivi — 10,7% в I квартале по сравнению с 9,5% в предыдущем;
- Okko — 8,1% горожан
- START — 2,1% городских жителей против 1,3% в предыдущем квартале.
Наиболее востребованными онлайн-кинотеатры, работающие по модели подписки, по-прежнему среди москвичей и жителей Петербурга. Подписками пользуются 58% жителей этих городов.
В опросе GfK участвовали 7,5 тыс. респондентов от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города с населением до 100 тыс. человек.
В 2023 году оборот российского рынка онлайн-кинотеатров за 2023 год вырос на 45%, следует из данных TelecomDaily. Если в 2022 году совокупная выручка видеосервисов от подписки и рекламы составляла 55,8 млрд рублей, по итогам прошлого года показатель достиг 80,9 млрд рублей.
Фото на обложке: Stock-Asso /
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