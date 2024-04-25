Доля подписчиков онлайн-кинотеатров среди жителей российских городов впервые превысила 50%

В I квартале года 52% жителей городов в России пользовались подписками различных онлайн-кинотеатров. Это новый рекорд для таких площадок, показатель на 5% выше, чем в предыдущем квартале, показало исследование компании GfK.

Предыдущий рекорд по подпискам среди горожан оставлял 49%, это показатель I квартала 2023 года. За первые три месяца текущего года также увеличилась доля платящих подписчиков увеличилась до 38% горожан, это исторический максимум, отмечают в GfK.

Большинство крупных площадок (из так называемой первой пятерки) смогли увеличить число подписчиков. Лидерские позиции по этому показателю сохраняет «Кинопоиск» (23,1% горожан). По числу платящих за подписки сервис также на первом месте с 18,6%.

Рейтинг онлайн-кинотеатров по числу подписчиков в I квартале

«Кинопоиск» — 23,1% горожан;

Wink — 13,1% горожан против 9,7% в предыдущем квартале;

ivi — 10,7% в I квартале по сравнению с 9,5% в предыдущем;

Okko — 8,1% горожан

START — 2,1% городских жителей против 1,3% в предыдущем квартале.

Наиболее востребованными онлайн-кинотеатры, работающие по модели подписки, по-прежнему среди москвичей и жителей Петербурга. Подписками пользуются 58% жителей этих городов.

В опросе GfK участвовали 7,5 тыс. респондентов от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города с населением до 100 тыс. человек.

В 2023 году оборот российского рынка онлайн-кинотеатров за 2023 год вырос на 45%, следует из данных TelecomDaily. Если в 2022 году совокупная выручка видеосервисов от подписки и рекламы составляла 55,8 млрд рублей, по итогам прошлого года показатель достиг 80,9 млрд рублей.

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