Российские онлайн-кинотеатры нарастили выручку в 2023 году на 45%

Оборот российского рынка онлайн-кинотеатров за 2023 год вырос на 45% по сравнению с 2022 годом, подсчитал TelecomDaily. На данные агентства ссылается РБК.
В 2022 году выручка видеосервисов от подписки и рекламы составила 55,8 млрд рублей, в 2023 году показатель вырос до 80,9 млрд рублей.
Топ-3 крупнейших платформ по доле рынка не изменился. Лидером остается принадлежащий «Яндексу» «Кинопоиск». Его доля в общем обороте рынка увеличилась с 26,9% в 2022 году до 35,6% в 2023 году.
Второе место, несмотря на сокращение доли с 20,3 до 17%, удерживает «Иви». Замыкает тройку лидеров совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной медиа группы — Wink. Этот сервис вырос за год с 13 до 15,3%.
Ключевой драйвер рынка — платная подписка: онлайн-кинотеатры нарастили выручку в этой категории доходов с 50,2 млрд рублей в 2022 году до 75,6 млрд рублей по итогам прошлого года. Лидерство здесь также за «Кинопоиском» (34,9% доходов), на втором месте уже оказался Wink (16,1%), «Иви» замыкает тройку лидеров (15,7%).
Совокупные доходы онлайн-кинотеатров от рекламы также показали рост (с 5,6 млрд до 6,3 млрд рублей), однако в общей структуре рынка эта категория становится менее заметной, следует из данных TelecomDaily. Сейчас на нее приходится менее 8% всего оборота рынка (годом ранее — одна десятая).
Фото на обложке: Unsplash
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