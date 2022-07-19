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Киностудии обязали размещать в онлайн-сервисах снятые на госсубсидии фильмы

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские киностудии обязали размещать снятые на госсубсидии фильмы в онлайн-кинотеатрах. Соответствующие изменения вносятся постановлением правительства в правила предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии. Документ опубликован на портале правовой информации.

Киностудии обязали размещать в онлайн-сервисах снятые на госсубсидии фильмы

Поправки, предусматривающие наличие гарантийного письма о размещении в онлайн-кинотеатрах, вносятся в соответствующие пункты правил предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии.

Они адресованы кинокомпаниям и некоммерческим организациям кинематографистов. 

Для получения субсидий кинокомпании должны будут гарантировать приоритетное размещение отснятых фильмов на российских онлайн-сервисах.

В апреле Ассоциация «Интернет-видео» предложила правительству снизить с 20% до 10% НДС на подписки фильмов и сериалов российских онлайн-кинотеатров. Это увеличит инвестиции в производство отечественного контента, что, в свою очередь, смягчит недостаток зарубежного премьерного контента.

В прошлом году российские онлайн-кинотеатры произвели свыше 80 оригинальных фильмов и сериалов, в этом году этот показатель может превысить 100.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков оценил российский рынок онлайн-кинотеатров в 2021 году в 55 млрд рублей. По его данным, сегодня за такие сервисы платят 9 млн пользователей.

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Фото на обложке: Unsplash

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