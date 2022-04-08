Онлайн-кинотеатры попросили снизить НДС до 10%

Ассоциация «Интернет-видео» предложила правительству снизить до 10% НДС на подписки фильмов и сериалов российских онлайн-кинотеатров. Это увеличит инвестиции в производство отечественного контента, что в свою очередь смягчит недостаток зарубежного премьерного контента.
Организация направила письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Письмо ассоциации еще не получено, сказал «Известиям» представитель Дмитрия Чернышенко.
Среди других предложений — принятие антипиратского законопроекта, предписывающего во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на незаконно размещенные в сети фильмы и музыку. Его внесли в Госдуму в прошлом году.
Глава ассоциации Алексей Бырдин считает, что сейчас важно создать благоприятные условия для роста вложений в производство российского контента со стороны аудиовизуальных сервисов.
В прошлом году российские онлайн-кинотеатры произвели свыше 80 оригинальных фильмов и сериалов, в этом году этот показатель может превысить 100.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков оценил российский рынок онлайн-кинотеатров в 2021 году в 55 млрд рублей. По его данным, сегодня за такие сервисы платят 9 млн пользователей.
В первой половине марта 2022 года на фоне отмены премьер иностранных киностудий выручка объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» упала в два раза, на столько же снизилась и посещаемость кинотеатров по всей стране.
Ассоциация владельцев кинотеатров 3 марта 2022 года сообщила об угрозе ликвидации всей отрасли кинопоказа и попросила правительство и Минкульт предоставить киносетям господдержку. Чтобы поддержать кинотеатры, российские кинокомпании «Наше кино» и «Мельница» ранее сообщили о планах выпустить в повторный прокат свои фильмы и мультфильмы: «Брат», «Брат-2», «Три богатыря» и др.
Фото на обложке: BAZA Production /
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