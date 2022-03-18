Кинотеатры потеряли половину выручки в марте из-за отмены премьер

В первой половине марта 2022 года на фоне отмены премьер иностранных киностудий выручка объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» упала в два раза, на столько же снизилась и посещаемость кинотеатров по всей стране.
Выручка объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» за две недели марта 2022 года снизилась вдвое год к году, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на директора по маркетингу сети Елену Круглову.
По ее словам, доля российских фильмов в выручке сети составляла 20%. Из-за приостановки проката картин иностранных киностудий в России «Синема парк» и «Формула кино» ожидает падения выручки в пять раз.
Объединенная сеть корректирует количество залов. В результате число сеансов сократилось на 8% относительно предыдущей недели, сообщила Круглова. Однако сеть пока не планируют полную консервацию отдельных залов.
По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», посещаемость кинотеатров с 10 по 13 марта составила 921 тыс. зрителей, что более чем в два раза ниже среднего показателя посещаемости в выходные дни. Несмотря на снижение, этот показатель в текущей ситуации главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев назвал успешным. Сейчас в прокате остаются голивудские фильмы, но, по его словам, в дальнейшем падение сборов продолжится.
По мнению Нечаева, повторный прокат российских фильмов не сможет компенсировать падение выручки. Он утверждает, что 99% аудитории кинотеатров приходят в кино смотреть крупные новинки. По информации «Бюллетеня кинопрокатчика», некоторые кинотеатры в регионах задумываются о консервации залов.
Ассоциация владельцев кинотеатров 3 марта 2022 года сообщила об угрозе ликвидации всей отрасли кинопоказа и попросила правительство и Минкульт предоставить киносетям господдержку. Чтобы поддержать кинотеатры, российские кинокомпании «Наше кино» и «Мельница» ранее сообщили о планах выпустить в повторный прокат свои фильмы и мультфильмы: «Брат», «Брат-2», «Три богатыря» и др.
Фото на обложке: d13 /
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