Владельцы кинотеатров заявили об угрозе ликвидации всей отрасли кинопоказа

Ассоциация владельцев кинотеатров (входят более 700 кинотеатров) предупредила об угрозе «ликвидации всей отрасли» и попросила поддержки у правительства.

«Мы выражаем озабоченность высокой вероятностью ликвидации всей отрасли кинопоказа в стране в условиях введения масштабных и беспрецедентных санкций ряда государств в отношении РФ, в том числе и напрямую касающихся кинотеатров», — говорится в заявлении ассоциации.

Крупнейшие зарубежные студии отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне старта, а их дальнейший выпуск отложен на неопределенный срок, отмечают авторы заявления. По подсчетам ассоциации, кинотеатры могут потерять до 80% планируемой выручки.

Ассоциация пожаловалась на невысокое качество и недостаточное количество российских кинофильмов, которое не позволит закрыть потребности в контенте. Кроме того, по данным ассоциации, выпуск некоторых фильмов отечественного производства перенесен или вовсе отменен, не смотря на то, что на эти фильмы выделялась господдержка.

«В сложившихся условиях продюсерам, дистрибьюторам российского кино и кинотеатрам необходимо действовать совместно в целях сохранения российской кинематографии и грамотно распределить выпуск на экраны отечественных кинофильмов в 2022 году, чтобы удовлетворить запросы зрителей в разных жанрах и зрелищности кинофильмов, максимально получить финансовую отдачу от проката и не допустить большого оттока зрителей из кинотеатров на онлайн-платформы», — заявила ассоциация.

Кроме того, ассоциация пожаловалсь на сложности с техническим обеспечением и прекращением поставок оборудования, аналогов которого в РФ нет.

Владельцы кинотеатров просят Минкульт и Фонд кино разработать программу поддержки проката отечественного кино. Также ассоциация попросила Михаила Мишустина выделить кинотеатрам субсидию в объеме и по методике 2020 года, включилась в разработку бизнес-сообществом предложений по поддержке малого и среднего бизнеса, разработала рекомендации для российских кинотеатров по минимизации ущерба от введенных санкций.

Фото на обложке: WladimirArt / Shutterstock