Бизнес предложил обнулить НДС для клининговых и охранных компаний
Бизнес предложил с 2025 года включить компании, которые оказывают клининговые и охранные услуги, в эксперимент по обелению отдельных отраслей через обнуление налога на добавленную стоимость (НДС). Письмо с таким предложением президент «Опоры России» Александр Калинин направил министру финансов Антону Силуанову, пишут «Ведомости», которые ознакомились с обращением.
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В «Опоре России» также предложили предоставить малым и средним предприятиям льготы на страховые взносы. Например, установить ставку в 15%, если в компании работает до 1,5 тыс. человек, следует из письма Калинина. Сейчас такие условия действуют для общепита.
Авторы письма попросили Минфин подготовить соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Представитель министерства подтвердил «Ведомостям» получение обращения. По его словам, предложения «Опоры России» рассмотрят «в установленном порядке».
Эксперимент по обелению предприятий общепита начался с 2022 года. Владельцы кафе и ресторанов не платят НДС при условии, что за предшествующий календарный год сумма доходов налогоплательщика не превысила 2 млрд рублей, а доля выручки от профильной деятельности составила не менее 70%. Также среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений сотрудникам должен быть на уровне рынка в регионе.
Расширение эксперимента могло бы стать шагом навстречу бизнесу, считает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. По его мнению, охранные и клининговые услуги — «первые кандидаты» для включения в этот режим, так как фонд оплаты труда служит основным фактором формирования их добавленной стоимости.
Фото на обложке: Drazen Zigic / Shutterstock / FOTODOM
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