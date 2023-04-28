Российские кинотеатры вышли на допандемийный уровень сборов — Толстой

Сборы российских кинотеатров с января превзошли показатели допандемийного 2019 года, сегодня они не нуждаются в мерах дополнительной поддержки, заявил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

«Сборы с 1 января 2023 года превышают уровень 2019 года (...) Такой доходности, как за почти четыре месяца этого года, не было даже в допандемийный период», — сказал Толстой агентству «Интерфакс».

Он также заявил, что сегодня кинотеатрам не нужна никакая поддержка. Но если вдруг она потребуется им в будущем, власти готовы рассмотреть те или иные меры.

Толстой выразил мнение, что отсутствие иностранных фильмов поспособствует тому, что компании начнут «более равномерно расставлять релизы». Так они перестанут бороться за новогодние праздники и другие периоды, когда посещаемость кинотеатров возрастает.

Советник президента добавил, что фильмы есть, но «хотелось бы, чтобы их было больше». Но это затруднительно, поскольку на создание полнометражной картины требуется до трех лет.

Ранее РБК подсчитал финансовые потери российских кинотеатров в 2022 году из-за ухода крупнейших киностудий с российского рынка. Так, «Синема парк» лишился 43,2% выручки. Выручка «Киномакс» снизилась на 46,6%.

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