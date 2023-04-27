РБК подсчитал финансовые потери российских киносетей по итогам 2022 года

Крупные российские киносети из-за ухода ведущих западных студий потеряли до половины выручки в 2022 году, подсчитал РБК, проанализировав бухгалтерскую отчетность наиболее значимых игроков рынка. Так, АО «Синема парк» лишилось 43,2% выручки, в минувшем году она составила 4,6 млрд рублей.
Эти показатели сопоставимы с результатами пандемийного 2020 года, тогда выручка «Синема парка» составила еще меньше — 4,3 млрд рублей.
АО «Синема парк»
Чистый убыток сети по итогам 2022 года оценивается в 1,8 млрд рублей. Годом ранее «Синема парк» получил чистой прибыли 861,8 млн рублей. При этом убыток за 2020 год ощутимо больше — 7,8 млрд рублей.
АО «Синема парк» — юридическое лицо объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино», под его управлением находится 65 кинотеатров по стране.
ООО «РСМ»
У объединенной сети есть юрлицо ООО «РСМ», управляющее 12 кинотеатрами в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах. Чистый убыток «РСМ» по итогам 2022 года составил 482,4 млн рублей. Годом ранее организация получила 37 млн рублей прибыли. Выручка же снизилась на 47,3%, до 1,1 млрд рублей.
КАРО
Сеть потеряла в минувшем году 41,8% выручки по сравнению с 2021 годом. Она составила 2,2 млрд рублей. Чистый убыток достиг 1,3 млрд рублей против 9,4 млн рублей в 2021 году.
«Киномакс»
Выручка сети также, как и в других случаях, снизилась почти вдвое — на 46,6%. Она составила около 2 млрд рублей. Убыток оценивается почти в 1 млрд рублей. 2021 год при этом был для сети более успешным, ее прибыл составила 193,4 млн рублей.
«Синема Стар»
Аналогичная динамика финансовых показателей — у сети «Синема Стар», выручка составила 491,5 млн рублей, это на 44,2% меньше результатов 2021 года. Убыток оценивается в 40 млн рублей. По итогам 2021 года у сети не было убытков, а прибыль составила 9,3 млн рублей.
Весной 2022 года крупнейшие студии присоединились к осуждению боевых действий на территории Украины и прекратили прокат своих фильмов в РФ. В их числе — Sony, Warner Bros и The Walt Disney. Это привело к тому, что сборы в кинотеатрах страны к концу года упали на 70%.
Если для традиционных кинотеатров год не был успешным, то онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» смог удвоить выручку, она составила 15,2 млрд рублей. Кроме того, сервису удалось сократить чистый убыток на 20%, до 3,8 млрд рублей.
Фото на обложке: Nejron Photo /
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